تامر حسني يعبر عن نجاح كليب «ناسيني ليه» عبر الفيس بوك

صرح الفنان تامر حسني، عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية الأخيرة التي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خاص بأغنية “ناسيني ليه”، وتم طرح ذلك الكليب منذ عدة أيام، حيث قد انتهى الفنان تامر حسني من تصوير الأغنية منذ عدة أيام وطرحها بكليب غنائي حاز على إعجاب الكثير من جماهيره.

فقد قام بتصوير أحداث الكليب داخل الأماكن السياحية التي توجد في محافظة الإسكندرية، من كوبري أستانلي وقصر المنتزة ومكتبة الإسكندرية، والتصوير في اغلب معالم الإسكندرية، كما نشر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

«مش قادر أوصفلكم فرحتي، مليون شكر على كل الكلام الراقي المحترم اللي شايفه من وقت نزول الكليب الحمدلله على الرقم الكبير اللي محققه الكليب في ساعات، بس والله (الاحترام أهم) وفرحان أكتر عشان الكليب فكرتي وأيضًا داخل الفكرة فكرة جديدة أخرى في محتوى الصوت بجزء غنائي جديد لم يكن في الأغنية الأساسية».

وأضاف: «طبعًا أخرجها مخرج عبقري مبدع بمعنى الكلمة الأستاذ سعيد الماروق اللي بشكره من كل قلبي على مجهوده الكبير ولسه في فيلم كبير مختلف هو قصتي أيضًا وإخراجه وسيناريو حبيب قلبي الأستاذ محمد عبد المعطي وإنتاج المحترم زيد الكوردي..انتظروه الفيلم»

وتابع: «مليون شكرًا إنكم حسيتوا بالمجهود وبأن بلدنا جميلة وياريت نكتر من إبراز جمال بلدنا في أعمالنا القادمة في الفن بشكل عام طبعًا باللي يناسب السياق الدرامي. وعندي لسه أفكار لبعض المحافظات الأخرى قريبًا هتظهر للنور إن شاء الله ».

وأكد «كان لازم أساهم في إبراز جمال وحلاوة أرض مصر بما أن ربنا أنعم عليا بجماهير من جميع أنحاء العالم.. اخترت أبدأ بالإسكندرية الجميلة البديعة لجمالها وعراقتها وتعلق معظمنا بذكريات حقيقية فيها ورغم الصعوبات اللي قابلتنا من بعض الجهات الرسمية لمنع التصوير ومعرفش ليه بصراحة..مع إن احنا بنحاول نبرز جمال مصر ولكن معلش أكيد لما شافوا الأغنية فهموا كنا بنعمل إيه وطبعًا بشكر الجهات اللي سمحت بالتصوير وخصوصًا مكتبة الإسكندرية العظيمة لتقديرها لما احاول إبرازه».