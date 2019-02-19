Kora HD: مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر رابط الأسطورة الآن يلا شوت kora live بث مباشر كورة ستار...

بث مباشر مباراة النصر وأجمك يلا شوت كورة ستار الأسطورة مشاهدة مباراة النصر السعودي وأجمك الأوزبكستاني اليوم كورة لايف كورة أون لاين والتي تقام في الملحق الآسيوي والمؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يأمل العالمي في حسم مواجهة اليوم بالانتصار والتأهل أمام جماهيره حيث يعتمد نظام الملحق على اللقاء الواحد ولا يوجد نظام “الذهاب والاياب”.

وكان صعود نادي أجمك على حساب فريق إستيكلول الطاجيكستاني بعد فوزه بنتيجة 4-2 في المباراة التمهيدية التي جمعت بينهما ليضرب أجمك موعدا اليوم مع النصر السعودي، وينضم الفائز اليوم للمجموعة A والتي يتواجد فيها فريقي الوصل الإماراتي والزوراء العراقي وينضم لهم فريق آخر من الملحق أيضا.

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بث مباشر مباراة النصر واجمك يلا شوت كورة ستار الاسطورة، وتنطلق مباراة النصر وأجمك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم على ملعب الملك فهد الدولي ويُنقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 5 وقناة الكأس القطرية 7HD بتعليق سوار الذهب على بي ان سبورت وخالد الحدي على قناة الكأس.

نزول الفريقين لأرضية المباراة

لحظات على انطلاقة الشوط الأول

بداية الشوط الأول

الدقيقة 5: كرة طولية باتجاه مهاجم النصر واستلام ولكن دفاع الفريق الأوزبيكي يضغط والكرة لرمية تماس

الدقيقة 18: هجمة مرتدة للنصر ولكن عرقلة في منتصف الملعب

الدقيقة 30: استمرار التعادل السلبي وسط تشجيع الجماهير

الدقيقة 41: خطأ لصالح النصر في منتصف الملعب وتسديدة ضعيفة

نهاية الشوط الأول

بداية أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 46: النصر أمامه 45 دقيقة لحسم الصعود لدور المجموعات

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الاسطورة رابط بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واجمك اليوم يلا شوت كورة أونلاين يوتيوب كورة لايف، ويجهز مجلس جماهير النصر اليوم مفاجأة كبيرة عند دخول اللاعبين لأرضية الملعب احتفالا بعودة العالمي للمشاركة القارية بعد غياب استمر 3 أعوام على التوالي حيث كانت آخر مشاركة له في عام 2016، وقد أبدى اللاعب عبدالرحمن العبيد الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباراة بعد غيابه غن التدريب بسبب بعض الآلام.

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رابط مشاهدة النصر واجمك بث مباشر بين سبورت الأسطورة مباريات اليوم يلا شوت يلا كورة كورة ستار كورة جول، ويسعى نادي النصر للمحافظة على استمرار نجوم فريقه فذكرت تقارير صحفية توصل ادارة النادي لاتفاق مع اللاعب عبد العزيز الجبرين لتجديد تعاقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة على أن يكون راتبه 4 ملايين ريال في الموسم الواحد، وبلك يغلق النصر طريق الاندية الأخرى التي رغبت في التعاقد مع اللاعب الدولي في نهاية الموسم الحالي مجانا.

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