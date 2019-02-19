“استعلم الآن” نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 العراق الآن جميع المحافظات تباعا استخراج...

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019، ما زلنا نتابع معكم أخبار المسيرة التعليمية في العراق حيث ترصد وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2019 بجميع محافظات العراق تباعاً، وذلك بعدما انتهى طلاب التمهيدي بالمرحلة الابتدائية من الامتحانات التمهيدية يوم السبت الماضي الموافق التاسع من فبراير 2019 فيما انتهى طلاب المرحلة المتوسطة والسادس الإعدادي بالدراسة العربية والكردية، ونرفق لكم روابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019.

يتم في الفترة الحالية العمل على تصحيح ومراجعة كافة أوراق الامتحانات التمهيدية بالعراق بكل دقة وحذر من أجل رصد نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 بالعراق، ومن ثم رفع كافة النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية، كما يمكنكم معرفة نتائج الصف الثالث متوسط 2019 العراق عبر موقع ناجح.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019

سيتم وضع روابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2019 العراق والتي تكون عبارة عن ملفات bdf تحتوي على جميع أسماء الطلاب الناجحين في المرحلة الثالثة المتوسطة، ونضع لكم أيضاً هذه الروابط أدناه.

نتائج الثالث متوسط 2019 بابل، نتائج الثالث متوسط 2019 بغداد، البصرة، ذي قار، كربلاء، كركوك، ميسان، نينوى، صلاح الدين وباقي المحافظات العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

الآن يمكنكم الحصول على نتائج الثالث متوسط 2019 العراق بجميع المحافظات من خلال الروابط المرفقة أدناه، نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الرصافة الأولي.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 الرصافة الأولي من خلال الرابط اضغط هنا.

الرصافة الأولي من خلال الرابط اضغط هنا. نتائج الثالث متوسط 2019 الرصافة الثانية من خلال الرابط اضغط هنا.

ومن خلال الدخول على موقع ناجح هنـــــــــــا، يمكنكم الحصول على جميع نتائج الثالث متوسط 2019 جميع محافظات العراق فور صدورها تباعاً، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط التمهيدي.

وسنزودكم خلال الساعات القليلة القادمة بروابط نتائج الثالث متوسط 2019 العراق حيث من المرتقب الكشف عن كشوف أسماء الناجحين في نتائج الثالث المتوسط التمهيدي.

كما سيقوم موقع النجاح هنــــــــــا، بنشر نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 العراق، وذلك على نفس نهج موقع وزارة التربية العراقية التي تنشر نتائج الثالث متوسط 2019 بجميع المحافظات تدريجياً.