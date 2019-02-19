التضامن: تلقي طلبات حج الجمعيات بدءً من اليوم وحتى 7 مارس المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية للعام الحالي 1440 هـ/ 2019 م، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 19 من فبراير 2019، وحتى 7 مارس المقبل 2019.

حيث وضعت الوزارة بعض الشروط اللازمة للتقديم، أولها أن يكون الشخص الراغب في أداء فريضة الحج لهذا العام مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية، وسدد قيمة الاشتراك السنوي.

كما أفادت الوزارة أنه يجب أن تكون الجمعية الأهلية تم على قيدها عامان كاملان في 1 يناير 2019، دون تسجيل أي مخالفات عليها، حيث يتم تقديم الطلبات من خلال التسجيل في بوابة الحج المصرية، ولا يحق للمتقدم التقديم إلا في جهة واحدة فقط، سواء حج جمعيات أهلية، حج سياحي، داخلية، ويتم إجراء قرعة إلكترونية والإعلان عن الفائزين.