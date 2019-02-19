نيتفليكس تعلن وقف بث مسلسلي "The Punisher" و "Jessica Jones"

أعلنت شبكة قنوات نيتفليكس عن نيتها لوقف بث مسلسلي The Punisher"" و " Jessica Jones والتي تعتبر تابعة لسلسلة قصص MARVEL المصورة.

وكانت قد طرحت شبكة نيتفليكس موسم واحد فقط من مسلسل "The Punisher"، بينما طرحت موسمين فقط من مسلسل Jessica Jones، وقد قررت الاكتفاء بهذا القدر وعدم تجديد هذه المسلسلات.

ويرجع وقف بث المسلسلات The Punisher و Jessica Jonesلتراجع نسبة المشاهدين لهما وتذيلهما لنسبة مشاهدات مسلسلات نيتفليكس لعام 2019.