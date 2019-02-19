تراند اليوم : رسميا موعد عطلة العيد الوطني ٢٠١٩ - الكويت

قررت الحكومة الكويتية احتساب يوم الاثنين القادم اجازة رسمية لجميع موظفي الحكومين والقطاع الخاص بمناسبة حلول اليوم الوطني في الكويت والذي يصادف يوم 25 فبراير 2019 .





بيان كامل العطلات الإجازات الرسمية الكويت 2019