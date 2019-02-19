تراند اليوم : نتائج ترشيح معهد الادارة 19-2-2019 ... رابط

أعلنت رسميا نتائج ترشيح معهد الادارة 2019 عبر الموقع الرسمي لمعهد الادارة لجميع الموظفين ، حيث ظهرت رسميا نتائج ترشيح وقبول الموظفين في دورات معهد الادارة للعام 1440 رسميا عبر الموقع الالكتروني لمعهد الادارة عبر الانترنت برقم الخاص بكل موظف.

حيث اعتمد المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي، نتائج ترشيح المتقدمين على برامج المعهد التدريبية للعام 1440-1439 ، بالإضافة الي أنها تقدم لكم رابط الإستعلام المباشر لنتائج ترشيح معهد الادارة، حيث تجدون الرابط أسفل المقال، والذي يتوفر عليه نتائج ترشيح وقبول الموظفين في الدورات.

​​​تتيح هذه الخدمة لموظفي الجهات الحكومية إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول في الدورات من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على لارابو والتعرف على نتائج ترشيح معهد الادارة 1440 لجميع الموظفين في المملكة السعودية .

وهناك شرطان مهمين جداً عند الدخول الي الرابط واستخدام الخدمة المقدمة من معهد الادارة، والاول هو يجب أن يكون موظف بجهة حكومية، والثاني هو يجب ادخال رقم السجل المدني الخاص بالموظف .

رابط نتائج ترشيح معهد الادارة