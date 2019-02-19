ارتفاع أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق...

أسعار العملات في السودان اليوم، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.
أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم
تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي
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|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|الدولار الأمريكي
|70.00 جنيه سوداني
|الريال السعودي
|18.66 جنيه سوداني
|اليورو الأوروبي
|79.10 جنيه سوداني
|الدرهم الإماراتي
|19.17 جنيه سوداني
|الريال القطري
|19.20 جنيه سوداني
|الجنيه الاسترليني
|90.30 جنيه سوداني
|الجنيه المصري
|3.98 جنيه سوداني
|الدينار الكويتي
|223.15 جنيه سوداني
|الريال العماني
|149 جنيه سوداني
|الدينار البحريني
|141.10 جنيه سوداني
|الدينار الليبي
|35.20 جنيه سوداني
|الدولار الأسترالي
|35.42 جنيه سوداني
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم
يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي
|العملة
|شراء
|بيع
|
الدولار
|
47.5000
|
47.7375
|
الين الياباني
|
0.4293
|
0.4314
|
الجنيه الاسترليني
|
61.2666
|
61.5729
|
الفرنك السويسري
|
47.2463
|
47.4825
|
الدولار الكندي
|
35.8261
|
36.0052
|
كرونة السويدية
|
5.1263
|
5.1519
|
الكرونة النرويجية
|
5.5076
|
5.5351
|
الكرون الدنماركي
|
7.1910
|
7.2270
|
الدينار الكويتي
|
155.3303
|
156.1070
|
الريال السعودي
|
12.6663
|
12.7296
|
الدرهم الاماراتي
|
12.9333
|
12.9980
|
الريال القطري
|
13.0466
|
13.1118
|
الدينار البحريني
|
125.9279
|
126.5575
|
ريال عماني
|
123.3446
|
123.9613
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
64.5806
|
64.9230
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.4306
|
3.4725
|
اليورو
|
53.6532
|
53.9214
التضخم يؤثر على سعر الجنيه السوداني مقابل العملات
تشهد السودان وتحديداً مع انفصال الجنوب رسمياً عام 2011 أزمة اقتصادية، وذلك عند خسارة العديد من مصادر النفط التي حاز عليها الجنوب، وتصل تلك الخسارة إلى ما يزيد عن 75% من صادرات البترول، والتي كانت تساعد في دعم سعر الجنيه السوداني والميزان التجاري، وبدأ الارتفاع التدريجي في معدل التضخم ليصل إلى نحو 70%، وحاولت الحكومة السودانية حل المشكلة من خلال تحرير سعر صرف العملة السودانية، منذ عام تقريبا لكن الأمر ازداد سواءً، وفقد الجنيه السوداني المزيد من قيمته مقابل مختلف العملات الأجنبية.
ارتفاع أسعار العملات في السودان منتصف اليوم
ارتفاع كبير في أسعار العملات في تداول السوق الأسود، لكن في البنك المركزي السوداني حدث بعض التغيرات الطفيفة جدا في مستوى سعر العملات عن يوم أمس.