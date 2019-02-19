استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 19-2-2019 لجميع المصانع والشركات للمستهلك...

سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، حيث نتابع معكم أحدث أسعار السلع في الأسواق المصرية، و وتشهد حاليا أسعار مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والاستقرار، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع، ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.

أسعار الحديد اليوم في مصر

عبر الجدول التالي نتابع سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، والذي يقارب من 13 ألف جنيه في المتوسط، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11600 11750 11900 شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900 شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950 شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900 شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700 شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750 شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650 شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800 مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600 مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700 شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700 شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600 شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650 شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600 شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600 شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600 شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550 شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600

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سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري، أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 828 830 830 الشركة العربية للأسمنت النصر 808 810 810 أسمنت أسيوط المهندس 811 813 813 صناعات مواد البناء التعمير 808 808 810 أسمنت أسك المنيا أسيك 811 813 815 أسمنت أسك المنيا حورس 811 813 815 أسمنت النهضة الصخرة 800 800 800 أسمنت وادي النيل المصري 808 810 810 لافارج للأسمنت المخصوص 820 820 820 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 800 800 أسمنت العريش العسكري 815 815 815 أسمنت العريش العسكري بني سويف 815 815 815 أسمنت سيناء سيناء 813 813 813 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 811 813 813 السويس للأسمنت السويس 811 813 813 أسمنت بورتلاند طرة طرة 823 825 828 أسمنت حلوان حلوان 823 825 828 أسمنت شورى شورى 798 798 798 مصر بني سويف مصر بني سويف 838 840 840 أسمنت السويدي السويدي 838 840 840 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 805 808 808 مصر للأسمنت قنا المسلة 800 800 800

استقرار أسعار الحديد والأسمنت منتصف التداول

استقرار تام عصر اليوم في سوق مواد البناء في مصر، ويشمل ذلك أسعار الحديد والأسمنت لمختلف المصانع والشركات المصرية، ليستمر الهدوء في سعر الحديد والأسمنت لليوم الثالث على التوالي.