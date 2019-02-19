حقيقة زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم !

أثارت تسريبات صحفية الجدل حول زواج الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، رغم عدم تأكيد الخبر من أنغام.

فيما أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية زواجها من الموزع منذ شهر، وأنهما الآن يقضيان شهر العسل في باريس.

وصاحب ضجة الحدث الكثير من الأقاويل التي تتعلق بإصابة زوجة الموزع إبراهيم بانهيار فور معرفتها بالخبر ونقلت على إثره إلى المستشفى، حيث حرصت الفنانة المصرية على إخبارها بالأمر بنفسها، حسب أرم نيوز.

وقالت التقارير أيضاً أن أنغام تزوجت من الموزع الشاب أحمد إبراهيم بنفس طريقة زواجها من الفنان أحمد عز، أي عن طريق مأذون وبعلم أهلها وأصدقائها المقربين، ولكن كعادتها تحب أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام، فحرصت على كتم الخبر.

وكانت أنغام صرحت مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "تخاريف" أنها تعيش قصة حب، دون أن تكشف عن تفاصيلها.

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يعد الآن من أشهر الموزعين في الوطن العربي، حيث تعاون مع كبار المطربين منهم الفنانة شيرين عبد الوهاب فقدما سوياً الآتي: "على بالي"، "مشاعر"، "متاخدة من الايام"، "أنت أخر واحد"، "حبه جنة"، و"ماتحاسبنيش"، "خليتني أخاف"،"كلي ملكك".

كما تعاون مع الفنانة إليسا وقدما أغنية "عكس اللي شايفنها" و"إنسانة بريئة" و"هخاف من ايه" و"يا عالم"، ونجح مع الفنان محمد حماقي فكانت أعماله: "حاجة مستخبية" و"ذكراياتك ميح" و"180 درجة" و"رحلة الحياة" و"حاسس بخوف"، "بغير عليها"، و"أيام زمان" لتامر حسني، وتعاون مع الفنانة أصالة في "شخصية عنيدة"، "بعدك عني"، "كبرتك على سيدك"، "ملهمته الوحيدة"، "ولاداري"، "الحب"،"تساهيل"، أما مع الفنانة نانسي عجرم فقدما "حكايات الدني"، "الحب زي الوتر"، "بالصدفة"، "ظبطت وخطت"، "راهنت عليك"، و"مين ما عندو".

يذكر أن أنغام تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "حالة خاصة جدا" يوم 21 فبراير، والذي تعاون فيه الموزع أحمد إبراهيم، كما بدأت في ترويج عدد من أغانيها بالفعل عبر حساباتها على مواقع التواصل.