هوندا تغلق مصنعها البريطاني العام المقبل

أصدرت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، قرارها بإغلاق مصنعها الخاص في بريطانيا مطلع العام المقبل 2021.

وصرّحت الشركة أن قرارها ناتج عن تغيرات غير مسبوقة في صناعة السيارات العالمية، في معرض تفسيرها لقرار إغلاق المصنع في 2021 مع انتهاء دورة الانتاج الحالية، مؤكدة أن مقر هوندا الأوروبي سيبقى في بريطانيا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس المقبل، لكنّ الحكومة البريطانية تحاول تعديل شروط بريسكت في الاتفاق المبرم مع بروكسل، من أجل الحصول على موافقة النواب البريطانيين الذي رفضوا النص بغالبية ساحقة في كانون الثاني/يناير الماضين وفقاً للوكالة الرسمية