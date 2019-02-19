هنيدي يقع في فخ الإحراج والسبب تعديل صورة !

لم ينجو الفنان المصري محمد هنيدي من انتقادات المتابعين و موجة السخرية التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي, عقب كشفه بإحداث التعديلات التي يُجريها على صوره بعد نشرها على أنستقرام ليبدو بهيئةٍ أجمل وأوسم.

إذ تعّرض لموقف محرج، بعد نشره صورة له على انستقرام تجمعه مع الفنان محمد حماقي والمنتج حمادة إسماعيل، أظهرت أنه يستخدم الفوتوشوب لإحداث تغيرات على هيئته.

وقع الأمر، عندما نشر المنتج حمادة إسماعيل صورة تجمعه مع محمد هنيدي ومحمد حماقي على انستقرام، فما كان من هنيدي إلا أعاد نشر الصورة ولكن على حسابه مع إقدامه ببعض التعديلات عليها حتى لا يبدو قصير القامة.

محمد هنيدي نشر الصورة مرة أخرى ولكن مع تعديل قامته ليكون مساوياً في الطول مع محمد حماقي والمنتج حمادة إسماعيل، مما أثار استغراب البعض الذي أخذ يتساءل هل هنيدي نفس طول حماقي؟

واكتشف متابعو محمد هنيدي خدعته بالفوتوشوب، لتنهال عليه التعليقات التي تطلب منه إعادة النظر في الصورة التي نشرها المنتج حمادة إسماعيل، بينما علق أخرون عند الأخير مؤكدين له أن هنيدي سيغضب منه لأنه نشر الصورة وأظهر طوله الحقيقي, بحسب موقع ليالينا.

هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها محمد هنيدي، فقد سبق ومزح مع الجمهور عندما تم تداول صورة له من مهرجان دبي تجمعه مع الفنان أحمد عز، فظهر فارق الطول بشدة، ليقوم بتعديل طول قامته بالفوتوشوب ونشر الصورة الطريفة على حساباته.