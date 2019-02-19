“الأن” موعد التقدم لحج الجمعيات 2019 وكيفية التقدم والشروط التي يجب توافرها في المتقدم

قررت وزارة التضامن المصرية فتح باب التقدم لحج الجمعيات، اليوم الثلاثاء 19/2/2019 حتي يوم الخميس الموافق 7/3/2019، حيث أكدت السيدة / غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أنه تم فتح باب التقدم للحج الجمعيات الأهلية موسم 1440/2019 بداية من 19/2 إلي 7/3/2019، وقد أكدت الوزيرة علي ضرورة أن يكون المتقدم من الأعضاء المسجلين بإحدي الجمهيات الأهلية، ومسدد لإشتراكات الجمعيه السنوية، علي أن تكون الجمعية نفسها قد مر علي قيدها عامين علي الأقل في 1/1/2019، ولم يتم توقيع جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

ونقدم لكم من خلال موقعنا كل مايهم المتقدمين لحج الجمعيات، للتعرف علي مميزات حج الجمعيات والقواعد والشروط التي يجب توافرها للمتقدمين، لحج الجمعيات مع الطريقة التي يتم التقديم من خلالها.

مميزات حج الجمعيات الأهلية 2019

أكد مصدر مسئول عن تنظيم حج الجمعيات موسم 1440 هجرياً، علي أن الحج هذا العام سيكون علي أربع مستويات،وهي كالتالي (المستوي الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي وايضاً بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة- المستوي الثاني فنادق أربع نجوم بحد أقصي 750 متر بمكة وبحد أقصي 300 متر بالمدينة- المستوي الثالث فنادق ثلاث نجوم بحد أقصي 800 متر بمكة وبحد أقصي 300 متر بالمدينة- المستوي الرابع فنادق تبعد عن الحرم المكي 1200 متر و 300متر بالمدينة)، ويتم تقديم وجبتي الفطار والغداء لكافة المستويات، وقد تم التعاقد مبكراً هذا العام مع الفنادق المشار إليها، للتيسير علي الحجاج وتوفير الخدمات المميزة لهم.

شروط تتوافر في المتقدم وطريق التقدم لحج الجمعيات

1- أن يكون مسجل بإحدي الجمعيات الأهلية وسدد إشتراكها السنوي.

2- يشترط في المتقدم أن يكون قادر علي أداء مناسك الحج من الناحية الصحية.

3- وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق ال75.

4- التسجيل لحج الجمعيات من خلال بوابة الحج الموحدة المصرية.

5- يسجل المتقدم في جهة واحدة سواء حج جمعيات أو الداخلية أو السياحة.

ونحن معكم بكل جديد يخص موسم الحج لهذ العام، وحج الجمعيات وأسعاره حين يتم تحديدها بعد تحديد سعر التذكرة.