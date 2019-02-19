وزارة الحج والعمرة – اعلان نتائج وظائف وزارة الحج والعمرة 1440 واسماء المرشحين والمرشحات...

متابعة لآخر الأخبار المتعلقة بالتقديم على الوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية الذين سبق لهم التقديم على المفاضلة التي تم إجراؤها عن طريق جدارة، ننقل لكم عبر موقعنا نتائج وظائف وزارة الحج والعمرة 1440

نتابع مع حضراتكم نتائج وزارة الحج والعمرة 1440، كذلك وزارة الحج والعمرة القبول والتسجيل، وأسماء المرشحين عبر وزارة الحج والعمرة.

وزارة الحج والعمرة

أعلنت اليوم وزارة الحج والعمرة عن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية الذين سبق لهم التقديم عبر جدارة الخدمة المدنية بتاريخ 23/05/1440 هجرياً، وتم الإعلان عن نتائج وزارة الحج والعمرة الأولية عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.

نتائج وزارة الحج والعمرة 1440

وجهت الوزارة لجميع الذين تم إعلان أسمائهم عبر نتائج وزارة الحج والعمرة، بضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، وفي حالة عدم الحضور سوف يتم استبعاده من المقابلة واختيار البديل.

جدارة الخدمة المدنية

تم الإعلان سابقاً على وظائف وزارة الحج والعمرة عبر جدارة، وننقل لحضراتكم عبر موقعنا عرب فور نيوز التالي:.

مواعيد اجراء المقابلات الشخصية للمرشحات عبر وزارة الحج والعمرة مكة المكرمة من هنا ،

، مواعيد اجراء المقابلات الشخصية للمرشحات والمرشحين لوظائف وزارة الحج والعمرة المدينة المنورة من هنا

مواعيد اجراء المقابلات الشخصية للمرشحات والمرشحين عبر جدارة جدة من هنا

أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة الحج والعمرة 1440