تراند اليوم : نتيجة مسابقة التربية والتعليم {التعاقد المؤقتة 2019} رابط

يترقب آلاف المتقدمين لوظائف مسابقة التربية والتعليم التعاقد المؤقتة للعام 2019 موعد الاعلان الرسمي عن نتائج مسابقة وزارة التربية والتعليم وموعد اجراء المقابلات لجميع المقبولين في التعاقد المؤقت في وزارة التربية والتعليم المصرية .

فقد اعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى ان لجنة فحص اوارق المتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقته سوف تبدء عملها اعتبارا من الثلاثاء حيث سيتم ابلاغ المتقدم الكترونيا باجتيازه المرحلة من خلال عملية الفحص والاختبارات والمقابلات ستكون بالمديرية التابع لها المتقدم وباشراف كامل من الوزاره .

وأكد أن لجنة الفحص تستمر حتى الاسبوع المقبل ويتم تسليم العمل بداية من مارس لمدة 3 شهور غير قابلة للتجديد الا بشروط .

واضاف نائب وزير الترربية والتعيم سيتم عمل مسح لحصر العجز بالمدارس ثم الاعلان عن مسابقة اخرى قبل بدء العام المقبل وسيكون للمعلمين المتقدمين فى المسابقة الحاليه وزنا نسبيا فى المسابقة الاخرى .

وأشار الدكتور محمد عمر، انه من المنتظر توقيع عقود المعلمين المتعاقدين الجدد الذين سيتم اختيارهم فى بداية شهر مارس المقبل ليستلموا العقود خلال الفصل الدراسى الحالى للاستفادة بهم فى سد العجز بالمدارس الحكومية وفقا للتخصصات والاحتياجات، وسيتم التعاقد مع 68 ألف متقدم من المعلمين وفقا لعدة مقاييس:

أن يكون المتقدم من نفس الإدارة التعليمية التي يريد العمل فيها. يتم اختيار التقديرات الأعلى من بين المتقدمين. في حال كان المتقدم حاصل على ماجيستير أو دكتوراه، يتم ايضا اختيار التقدير الأعلى. السن الأكبر له أولوية في العمل.

يمكنكم متابعة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 من خلال الرابط التالي .