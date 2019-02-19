“تردد” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري ابطال اوروبا...

نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيقام اللقاء على ملعب أنفيلد معقل الريدز الذي يتسع إلى أكثر من 54 ألف مُتفرج ومشاهد من داخل أرضية الميدان.

وسنتعرف على التوقيت الخاص بتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم، تلك المواجهة المرتقبة التي ينتظرها كافة عشاق الساحرة المستديرة في العالم، وبصفة خاصة الجمهور المصري والعربي نظراً لمشاركة الفرعون محمد صلاح في هذا اللقاء الكبير.

مواجهة غاية في الصعوبة خاصة على الفريق الألماني، نظراً لإن ليفربول لم يخسر على ملعبه في البطولات الأوروبية منذ اكتوبر من عام 2014، وذلك عندما هُزم من ريال مدريد بثلاثية نظيفة، وسيكون على رفاق ليفاندوفيسكي مهمة شاقة من أجل العودة بنتيجة إيجابية من إنجلترا.القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ ستلعب في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الموافق 19-2-2019، وسوف تقوم بنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات كثيرة مثل قناة idman المتوفرة عبر القمر الصناعي أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500 IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500 ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000 RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700 IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500

إذا ظهرت أي قنوات أخرى ناقلة للمباراة سوف نقوم بإضافة التردد الخاص بها من خلال تلك المقالة، فنحن نعلم أن تلك المواجهة ينتظر متابعتها العديد من الجماهير العربية.

المباراة سوف تلعب اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.