اللغة الانجليزية تضع نجوم السينما العربية في ورطة

ما زالت اللغةُ الإنجليزية تشكّلُ عاملَ إحراج لمن لا يجيدُ التحدّث بها, تحديدًا إذا كان من فئة النجوم تحت الأضواء, إذ وقع الفنان أحمد حلمي في ورطة في الحلقة الأولى من برنامج عرب غوت تالنت, وذلك بعد أن وجدَ صعوبةً في التحدّث باللغة الإنجليزية مع أحد المتسابقين.

وقع الأمر عندما حلّ على مسرح عرب غوت نالنت متسابقان لا يتحدثان سوى الإنجليزية، فلم يكن يعرف أحمد حلمي في البداية هذه المعلومة، فسألهما عن اسمهما؟ ليطلب منه أحد المشتركين أن يتحدث بالإنجليزية لأنهما لا يجيدا سواها.

وهنا حاول أحمد حلمي الخروج من الموقف بطريقة طريفة، فأعاد قول السؤال مرة أخرى ولكن بالعربية من جديد، ليضحك الحضور بشدة من جراء خفة ظله.

وعندما انتهى المتسابقان من عرضهما واصل أحمد حلمي طرافته، فأخذ يعلق عليهما بطريقة غير متوقعة وكأنه يتحدث عن طبق أرز، وفي النهاية أعطي النجم المصري نعم للمشتركين، ثم تبعته الفنانة نجوى كرم بموافقتها على مواصلتهما المشوار، وكذلك العميد علي جابر الذي تحدث بالإنجليزية وشكر المتسابقين على عرضهما وأنهما حقا قدماه بطريقة لافتة.

يشارُ إلى أنّه لم يتمّ حتى اللحظة تأكيد ما أشيع حول إمكانية أن يكون هذا الموسم السادس هو الأخير من برنامج عرب غوت تالنت.