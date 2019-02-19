كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير كرارة يستأنف تصوير "كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستأنف الفنان أمير كرارة، تصوير مشاهد مسلسله الدرامي "كلبش" بعد توقف فترة قصيرة.
"كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
"كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.