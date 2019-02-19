أمير كرارة يستأنف تصوير "كلبش 3"

"كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

