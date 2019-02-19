كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل مسلسل نيللي كريم في رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الفنانة نيللى كريم، لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان "النصابين"، وذلك بعد عدة جلسات عمل وتحضيرات مع المؤلفين أحمد وائل وعمرو الدالي،

العمل يخرجه أحمد مدحت، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المعاصرة.

ولم تعلن الشركة المنتجة أو نيللى كريم عن موعد عرض المسلسل حتى الآن، وهل ما إذا كان سيشارك فى السباق الرمضانى 2019 من عدمه.

وكشفت مصادر من داخل الشركة أنه فى حال خروج المسلسل من السباق الرمضانى؛ فسيتم زيادة عدد حلقاته إلى 45.