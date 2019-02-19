سعر الريال السعودي اليوم |الثلاثاء 19 فبراير 2019..بالبنوك المصرية والسوق السوداء ..في فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.67 بنك عودة أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.67 4.70 19 ساعة المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 17 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.67 4.70 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 4.67 4.70 15 ساعة بنك مصر 4.67 4.69 23 ساعة البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 5 أيام بنك بلوم 4.67 4.70 41 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.67 4.70 17 ساعة بنك قناة السويس 4.66 4.70 18 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.66 4.70 23 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.70 23 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 5 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 21 ساعة بنك المشرق 4.65 4.70 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.65 4.70 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.65 4.71 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 5 أيام كريدى أجريكول 4.65 4.69 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 21 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 22 ساعة المصرف المتحد 4.64 4.70 5 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 23 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 6 أيام بنك الإسكندرية 4.63 4.68 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 23 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.60 4.71 يومين بنك البركة 4.59 4.73 15 ساعة

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

سجل أفضل شراء من بنك عوده بسعر 4.67 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 4.68 جنيه.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.