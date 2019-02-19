سعر الدولار اليوم الثلاثاء| محدّث بالبنوك المصرية والسوق السوداء 19 فبراير 2019 .. في فترة الصباح

تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار لفقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، لتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل لمتوسط سعر 17.60 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 1755 و 1765 جنيه. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

تحديث الثلاثاء : سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.

: سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي. تم رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستورة ليساوي سعر الدولار في البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي مثل تحرير سعره بالسوق المصري حسب قانون العرض والطلب.



انخفاض كبير للدولار بالبنوك المصرية في 27 يناير 2019، في سعر الشراء، ليتجاوز 22 قرش في بعض البنوك.

المركزى المصرى يخفض الفائده :قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك عودة أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 17.53 17.63 19 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 21 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.53 17.63 16 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 23 ساعة بنك قناة السويس 17.53 17.63 18 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.53 17.63 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 6 أيام بنك المشرق 17.52 17.62 5 أيام المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 23 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.52 17.62 19 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 19 ساعة بنك البركة 17.51 17.61 5 أيام كريدى أجريكول 17.51 17.61 يومين المصرف المتحد 17.51 17.61 5 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 21 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 يومين البنك المركزى المصرى 17.50 17.63 17 ساعة بنك مصر 17.49 17.59 5 أيام بنك الإسكندرية 17.49 17.59 5 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 5 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 5 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 5 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 يومين

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يعتبر البنك المركزي المصري المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 17.86 جنيه وسعر البيع 17.97 جنيه.

الاتجاه العام للعملة الأمريكية في 6 شهور

تحديث

سجل أفضل شراء من بنك قناة السويس بسعر 17.52 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 17.59 جنيه.

استمر الدولار مستقرا بالسوق المصري على متوسطاته السعرية السابقة، في أكثر من 6 شهور، وذلك بسبب استقرار سعر الدولار بالمركزي المصري واستقرار سوق الصرف المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي، وبداية جديدة للتراجع في نهاية يناير.