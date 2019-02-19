تابع أسعار الذهب اليوم |سعر الذهب في السعودية| الثلاثاء 19/02/2019 Gold Price in KSA Saudi Arabia...

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أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 19/02/2019 بالريال السعودي

العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 159.78 ريال سعودي عيار 22 146.51 ريال سعودي عيار 21 139.80 ريال سعودي عيار 18 119.83 ريال سعودي عيار 14 93.15 ريال سعودي عيار 10 66.63 ريال سعودي

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أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 19/2/2019 بالدولار الأمريكي

العيار السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 42.61 دولار الأمريكي عيار 22 39.07 دولار الأمريكي عيار 21 37.28 دولار الأمريكي عيار 18 31.96 دولار الأمريكي عيار 14 24.84 دولار الأمريكي عيار 10 17.77 دولار الأمريكي

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