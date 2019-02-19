“أخبار” الاعلان العاشر شقق الإسكان الاجتماعي| كراسة الشروط وموعد الإعلان الحادي عشر

تحرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على أن يحصل الشباب على وحدات سكنية، في مشاريع الإسكان الاجتماعي، والتي يتم من وقت لآخر الإعلان عن فتح باب الحجز، وذلك في العديد من المدن الجديدة، بوحدات للإسكان الاجتماعي – المتوسط – المتميز – والأكثر تميزا، وذلك للتيسير عليهم وإعادة التوزيع العمراني للإسكان وللسكان، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ويكون من حق كل مواطن يعيش على أرض مصر الحصول على وحدة سكنية تلائمه، ونعرض عليكم في هذا المقال شروط الحصول على وحدات، في الإعلان العاشر، وخطوات التقديم، كما نتابع معكم موعد الإعلان عن أسماء الفائزين.

قرعة الإسكان الاجتماعي “الإعلان العاشر”

تحرص وزارة الإسكان، بالاشتراك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، بتوفير وحدات سكنية مناسبة للشباب، وبأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وبأقل تكلفة، ويشارك بنك التعمير والإسكان بتوفير كراسات الشروط لكل المدن الجديدة، كما يتم إيداع مقدمات الحجز فيه، وبأعلى فائدة، وقد بدأ الحجز في منتصف نوفمبر 2018، بمقدمات 10.000 جنيه للحجز، لحجز 60 ألف وحدة سكنية في (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – مدينة بدر – مدينة العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – مدينة المنيا الجديدة – مدينة الغردقة – مدينة السادات)، وكان ثمن كراسة الشروط 150 جنيه بحد أقصى لموعد الحجز 15 ديسمبر 2018.

مساحة شقق الإعلان العاشر

النموذج الأول النموذج الثاني 3 غرف وصاله بمساحة 90 متر بسعر 225 ألف جنية (مقدم حجز 14 آلاف جنيه) غرفتين وصالة بمساحة 75 متر بسعر 185 ألف جنيه ( 10 آلاف جنيه)

كيفية الحجز إلكترونيا بالإعلان العاشر

الدخول على رابط وزارة الإسكان https://www.mff.gov.eg. تسجيل جميع بيانات المتقدم للحجز. إرفاق المستندات الشخصية للمتقدم. عند الانتهاء اضغط “إرسال”.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

يكون عمر المتقدم 21 أو أكثر (ولا يقل عن هذا السن). لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة. ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها). ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر. أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة. يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

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الأوراق المطلوبة للحجز

صورة من بطاقة الرقم القومي، جديدة وسارية. مفردات الراتب الشهري للمتقدم. قسيمة الزواج”للمتزوجين”. شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي. شهادة وفاة الزوج. بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا). شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال). صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.

موعد الإعلان عن نتيجة الإعلان العاشر

بعد أن تم غلق باب التقدم بطلبات الحجز نهائية، في منتصف ديسمبر 2018، أعلن السيد وزير الإسكان عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين بالإعلان العاشر، وذلك بعد مراجعة جميع بيانات المتقدمين والتأكد من أحقيتهم للحصول على الوحدات السكنية، وقد صرح أن موعد الإعلان عن نتيجة الإعلان العاشر في الربع الأول من 2019، في الشهور الثلاثة الأولى، ابتداء من يناير وحتى مارس 2019.

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تحديث: أعلن السيد صلاح حسن، المدير التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أحقية حصول كل متقدم للوزارة للحصول على وحدة سكنية على شقه، وأن الوزارة تعكف على الانتهاء من 120 ألف شقه هذا العام.

على أن تكون جميع بيانات المتقدمين صحيحة، وصور البطاقة الشخصية حديثة، ويتم تقديم المستندات كاملة مع استيفاء جميع الشروط المطلوبة منه.

يكون التقديم بالخطوات السابق ذكرها، على أن تكون جميع بيانات المتقدمين صحيحة، وصور البطاقة الشخصية حديثة، ويتم تقديم المستندات كاملة مع استيفاء جميع الشروط المطلوبة منه.

تحديث: بعد الإقبال الكبير على الإعلان العاشر، صرحت السيدة مي عز الدين أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد بداية إعلان جديد، الإعلان الحادي عشر، والذي يوجّه لمحدودي الدخل، بشقق حوالي 90 متر، ويتم الإعلان عنه في مايو 2019.