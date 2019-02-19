أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 19-2-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية، حيث نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية لجميع عيارات المعدن الأصفر، ومن أشهرها سعر الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج، وما يتبع ذلك من ضرورة شراء الشبكة الذهبية لتقدم كمهر للعروس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عبر استطلاع الجدول التالي يستطيع القارئ معرفة سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث كانت أسعار الذهب اليوم في مصر الآن على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 737 إلى 739 عيار 22 676 إلى 678 عيار 21 645 إلى 647 عيار 18 553 إلى 555 عيار 14 430 إلى 431 عيار 12 369 إلى 370 الاونصة 22,925 إلى 22,996 الجنيه الذهب 5,160 إلى 5,176 الكيلو 737,143 إلى 739,429

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سعر الذهب في أسواق المال المصرية

أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 748.40 جنيه $42.68 سعر الذهب عيار 22 686.03 جنيه $39.12 اسعار الذهب عيار 21 654.86 جنيه $37.34 اسعار الذهب عيار 18 561.31 جنيه $32.01 سعر الذهب عيار 14 436.57 جنيه $24.89 سعر الذهب عيار 12 374.20 جنيه $21.34 سعر الذهب عيار 9 280.65 جنيه $16.00 اسعار أوقية الذهب 23,275 جنيه $1,327 اسعار جنيه الذهب 5,239 جنيه $298.73 اسعار كيلو الذهب 748,395 جنيه $42,675

تحديث سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية بصورة طفيفة لجميع العيارات، كذلك في أسواق المال استمرت حالة الارتفاع مسيطرة على أسعار المعدن النفيس مقابل الجنيه المصري.