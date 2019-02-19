أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الثلاثاء 19-2-2019 | الآن أحدث...

أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.

أسعار الذهب اليوم في اليمن

هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 26,286 شراء 24,800 عيار 22 بيع 24,095 شراء 22,733 عيار 21 بيع 23,000 شراء 21,700 عيار 18 بيع 19,714 شراء 18,600 عيار 14 بيع 15,333 شراء 14,467 عيار 12 بيع 13,143 شراء 12,400 الاونصة بيع 817,486 شراء 771,280 الجنيه الذهب بيع 184,000 شراء 173,600 الكيلو بيع 26,285,714 شراء 24,800,000

سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 10,681 ريال $42.68 سعر الذهب عيار 22 9,791 ريال $39.12 اسعار الذهب عيار 21 9,346 ريال $37.34 اسعار الذهب عيار 18 8,011 ريال $32.01 سعر الذهب عيار 14 6,231 ريال $24.89 سعر الذهب عيار 12 5,341 ريال $21.34 اسعار أوقية الذهب 332,186 ريال $1,327 اسعار جنيه الذهب 74,770 ريال $298.73 اسعار كيلو الذهب 10,681,237 ريال $42,675

تحديث أسعار الذهب اليوم في اليمن

نتيجة انخفاض أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي في البورصات الدولية انخفض صباح اليوم سعر المعدن الأصفر مقابل الريال اليمني في أسواق المال، على النقيض استقر سعر الذهب في محلات الصاغة اليمنية.