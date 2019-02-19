أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الثلاثاء 19-2-2019 | الآن أحدث...

أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
اقرأ أيضا: سعر الريال اليمني اليوم مقابل العملات في السوق السوداء
|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|عيار 24
|بيع 26,286 شراء 24,800
|عيار 22
|بيع 24,095 شراء 22,733
|عيار 21
|بيع 23,000 شراء 21,700
|عيار 18
|بيع 19,714 شراء 18,600
|عيار 14
|بيع 15,333 شراء 14,467
|عيار 12
|بيع 13,143 شراء 12,400
|الاونصة
|بيع 817,486 شراء 771,280
|الجنيه الذهب
|بيع 184,000 شراء 173,600
|الكيلو
|بيع 26,285,714 شراء 24,800,000
سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|10,681 ريال
|$42.68
|سعر الذهب عيار 22
|9,791 ريال
|$39.12
|اسعار الذهب عيار 21
|9,346 ريال
|$37.34
|اسعار الذهب عيار 18
|8,011 ريال
|$32.01
|سعر الذهب عيار 14
|6,231 ريال
|$24.89
|سعر الذهب عيار 12
|5,341 ريال
|$21.34
|اسعار أوقية الذهب
|332,186 ريال
|$1,327
|اسعار جنيه الذهب
|74,770 ريال
|$298.73
|اسعار كيلو الذهب
|10,681,237 ريال
|$42,675
تحديث أسعار الذهب اليوم في اليمن
نتيجة انخفاض أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي في البورصات الدولية انخفض صباح اليوم سعر المعدن الأصفر مقابل الريال اليمني في أسواق المال، على النقيض استقر سعر الذهب في محلات الصاغة اليمنية.