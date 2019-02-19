سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الثلاثاء 19-2-2019 | رصد تحديثات أسعار العملات...

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء، أيضا سعر صرف العملة اليمنية مقابل بعض من أشهر العملات الدولية، ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.

سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية

يعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف لجميع زائرينا على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي

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العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 595 600 الريال السعودي 157 159 الدرهم الإماراتي 159 161 اليورو الأوروبي 679 685 الجنيه الاسترليني 766 772 الدولار الكندي 381 392 جنيه مصري 32 33 الريال القطري 163 166 الدينار الكويتي 1964 1979 الريال العماني 1520 1550 الدينار الأردني 832 840 الدينار البحريني 1590 1602 الرنجت الماليزي 141 143 رمبي صيني 72 76 دينار جزائري 5 8 دينار ليبي 360 375 ليرة تركي 105 107 روبية هندي 8 100 بير أثيوبي 20 22 فرنك سويسري 486 510 دولار أسترالي 662 678

إشادة بقرارات البنك المركزي اليمني لدعم أسعار الصرف

صرح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الأرياني بإعجابه الشديد بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة، والتي ظهر أثرها بشكل مباشر في تحسن ملاحظ لأسعار صرف الريال اليمني، ووقف حالة الهبوط الحاد التي وصلت إلى الانهيار الكبير، كما أدت قرارات البنك واللجنة الاقتصادية إلى عودة بعض الهدوء والاستقرار النسبي في سوق بيع والشراء العملة اليمنية، كما اختتمت السيد وزير الإعلام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لدعمهم استقرار سعر الريال اليمني.

أسباب اضطراب سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

قال دكتور مساعد القطيبي من كلية الاقتصاد جامعة عدن، وهو أحد المتابعين للشأن الاقتصادي اليمني، خلال تصريحات له أنه توجد عدة أسباب أدت إلى هذا التدهور في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية، أبرزها اختفاء الحملات التي كانت تقوم بها الحكومة اليمنية لضبط المتلاعبين والمضاربين في العملات الأجنبية، ثانياً خطأ بعض الإجراءات الاقتصادية من قبل الحكومة الشرعية والبنك المركزي، والتي لن تساعد في دعم أسعار الصرف في اليمن طالما لا يوجد رقابة صارمة.

سعر الدولار والريال في اليمن اليوم

انخفض سعر الدولار الأمريكي وكذلك الريال السعودي في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في تداولات السوق السوداء مقابل الريال اليمني.