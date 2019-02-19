نتائج التمهيدي 2019 العراق | الثالث متوسط تمهيدي والسادس الابتدائي موقع وزارة التربية العراقية

استخراج نتائج التمهيدي 2019 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح والنجاح وغيرها، حيث ظهرت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، ونتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 لبعد مديريات التربية، فيما يستمر ظهور باقي نتائج الطلاب في جميع المحافظات العراقية، وتنشر روابط النتائج الرسمية على موقع وزارة التربية نتائج الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي، ويمكن التعرف على النتائج أولاً بأول من خلال الروابط الإلكترونية التي توفرها المواقع الرسمية لكل مديرية تربية.

موقع وزارة التربية العراقية وروابط مديريات التربية التابع له تصدر نتائج الامتحانات التمهيدية في جميع الصفوف الدراسة، حيث يتم تقديم كشف نتائج الطلاب في الصف الثالث متوسط تمهيدي 2019، ونتائج السادس الابتدائي تمهيدي 2019، وسمكن استخراج النتائج بالبحث باسم الطالب بعد الحصول على نتيجة مديرية التربية ومنها اختيار اسم المدرسة ثم البحث، وستعلن نتائج التمهيدي 2019 العرق للصف السادس الإعدادي عملي وأدبي خلال الساعات المقبلة بالتحديد بحلول الخميس المقبل.

روابط نتائج التمهدي العرق موقع وزارة التربية

الرابط الرسمي والذي من خلاله يمكن استخراج نتائج التمهيدي 2019 العراق لجميع المراحل التعليمية والشهادات الرسمية، هو موقع وزارة التربية العراقية والذي يوفر إعلانات محدثة حول نتائج كل مديرية تربية يتم الانتهاء منها، ويمكن متابعة ظهرو نتائج طلاب العراق من خلال نتائج وزارة التربية العراقية وفق أحدث الأخبار التي يعلن عنها الموقع، وكذلك يمكن التعرف على نتائج الابتدائية التمهيدية التي ظهرت من الرابط المرفق

وزارة التربية العراقي تضم عدها مديريات تربية، منها مديرية تربية بغداد “الرصافة والكرخ”، ومديرية تربية بابل، والبصرة، وكركوك، والسليمانية، والنجف الأشرف، وكربلاء، وصلاح الدين، ونينوى، والمثني، وغيرها من المديريات.