مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يوم الثلاثاء 19-2-2019

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلًا على ليون في استاد الأضواء يوم الأربعاء القادم 19 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 14 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19.

حقق البلاوجرانا فوزًا مهمًا على حساب بلد الوليد بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجول 24 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 24 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 16 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

يأتي فريق ليون في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق جينجان وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر خمس مباريات.

سيفتقد برشلونة في اللقاء ضد ليون لخدمات رافينيا وصامويل أومتيتي وياسر سيليسين، ولن يغيب عن الكتلان أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.