مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر فى دورى الابطال

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً على ملعب “الانفيلد”، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 1 HD، وسوف تقام هذا اللقاء في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الريدز.

ويدخل فريق الريدز اللقاء، وهو يسعى لتحقيق انتصار جيد ومطمئن له ولجماهيره قبل مباراة العودة التي ستقام على ملعب البايرن، والتي ستكون صعبة للغاية لقوة وشراسة الفريق الإلماني على أرضه ووسط جماهيره.

ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير.

ونجح نادي ليفربول في تحقيق الفوز بجميع مبارياته هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره، حيث انتصر في الثلاث مباريات بدور المجموعات على ملعب “الانفيلد”.

وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.