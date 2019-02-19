“مجاناً” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 19-2-2019...

نقدم لحضراتكم أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 في إطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث تترقب الجماهير مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في واحدة من أقوي مباريات البطولة هذا الموسم، وسيحل نادي بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على الريدز على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم.القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

تحظي مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي والعالم بالكامل، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة مواجهات نارية بين لاعبي الفريقين في ظل وجود العديد من النجوم داخل صفوف الفريقين مثل النجم العربي المصري محمد صلاح، والذي يعول عليه الفريق الإنجليزي كثيراً خلال هذه المباراة.

وستكون مجموعة قنوات بي ان سبورت من اهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم عبر قنواتها المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط والوطن العربي، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD2 بتعليق كلا من: علي محمد علي، وحفيظ دراجي.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 في إطار مباريات ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد وفق المواعيد التالية:

22:00 بتوقيت القاهرة

23:00 بتوقيت مكة المكرمة

00:00 بتوقيت أبوظبي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجاناً

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في إطار مباريات ذهاب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة.

ويمكن لجميع متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، وهي: