بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون يلا شوت Barcelona كورة ستار| ماتش برشلونة ضد ليون الفرنسي...

ننقل مشاهدة مباراة برشلونة وليون الفرنسي بث مباشر يلا شوت رابط يوتيوب كورة ستار أونلاين اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، Barcelona vs Lyon وذلك ضمن ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث ستقام المواجهة على ملعب بارك أولمبيك ليون الذي يتسع إلى حوالي 59 ألف متابع من مدرجات الاستاد، لقاء منتظر بين الفريقين على المستطيل الأخضر، صعوبة المواجهة تكمن في القوة التي يتمتع بها ليون على ملعبه ووسط جماهيره، أما الفريق الكتالوني فإنه دائماً ما يكون ضيف ثقيل على أي فريق نظراً لجودة اللاعبين العالية للغاية المتوفرة لديه بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسوف نوفر لكم بث حي لايف لمشاهدة مباراة برشلونة أمام ليون الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة صورة رائعة حتى يستطيع الجميع الاستمتاع بالمواجهة الكبيرة في التشامبيونزليج.مشاهدة برشلونة ضد ليون مباشر يلا شوت

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ينطلق موعد وتوقيت مشاهدة مباراة ليون ضد برشلونة مباشر اليوم 19-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وبإمكان محبي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة برشلونة وليون مباشرة الاسطورة كورة ستار اون لاين عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بالتعليق العربي، حيث سيكون رؤوف خليف على الصوتية الأولى، أحمد الطيب من خلال القناة الصوتية الثانية، وكالعادة على موقعنا عرب نيوز، سنضيف رابط يلا شوت الجديد حصري عبر اليوتيوب بث مباشر مباراة برشلونة الاسباني اليوم اونلاين بدوري الابطال الاوروبي.

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قبل بداية مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر أون لاين، أعلن إرنستو فالفيردي عن قائمة اللاعبين التي ستكون متواجده في فرنسا من أجل خوض المباراة المرتقبة، حيث شهدت القائمة عودة المدافع صامويل أومتيتي بعد غياب دام حوالي ثلاثة أشهر، فيما شهدت غياب المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين بداعي الإصابة.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء برشلونة ضد ليون في البطولة الأوروبية، سيكون التركي شاكير هو حكم الساحة، وسيعاونه كلاً من باهاتين دوران وطارق أنجون، وهاليس أوزكاهيا حكماً رابعاً.

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سيكون الفريق الفرنسي في مهمة صعبة خاصة على المستوى الدفاعي، حيث سيحاول الحد من خطورة المنافس الذي يمتلك أسلحة فتاكة أبرزها بالتأكيد ميسي، حيث تقابل البرغوث أمام ليون في أربع مواجهات سابقة بدوري ابطال اوروبا، تمكن من هز الشباك ثلاث مرات وصناعة هدف وحيد.