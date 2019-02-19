“التعليم” تكشف عن حقيقة إجبار طلاب المنازل على شراء أجهزة التابلت

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من صحة الأنباء التي تفيد بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إجبار طلاب نظام المنازل على شراء أجهزة التابلت من الوزارة.

وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أن الطلاب المقيدين بهذا النظام ليسوا ضمن المقيدين بالخطة الحالية للوزارة لتوزيع أجهزة التابلت، وشددت الوزارة أن التابلت مدفوع تكلفته بالكامل من قبل الدولة، وأن الطالب لا يتحمل سوى مبلغ مائة جنيه رسوم تأمينية، وأن التابلت لن يسترد من قبل الطالب بعد إنهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، وأن كل ما يثار من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة وغضب الطلاب.

وأضافت الوزارة أن الطلاب بنظام المنازل يمكن أن يصلوا للمحتوى الدراسي الرقمي عبر الإنترنت من أي مكان، وأن الوزارة سوف تعقد الامتحانات لهم بمكان مجهز تكنولوجيًا، ومعد للامتحانات.

وأشارت الوزارة، أن تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب المنازل سيكون من خلال اختبارهم مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ولن يطبق عليهم نظام الاختبارات المتعددة التي تطبق على الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، والتواصل مع الجهات المعنية للاستناد إلى الحقائق، وعدم نشر الشائعات وتداولها.