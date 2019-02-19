بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع بدوري الأبطال اليوم

خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 19/2/2019، الساعة 10.00 مساء.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم باعتبارها المواجهة الأقوى بين مباريات دور الـ16 من التشامبيونزليج.

المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي روما وبايرليفركوزن كانت بملعب “باى أرينا” بألمانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابى 4/4، إذ شارك محمد صلاح لمدة 62 دقيقة، في لقاء العودة سجل صلاح هدفا في انتصار روما بنتيجة 3-2.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، التي تقام على ملعب “آنفيلد”، على قنوات “بي إن سبورت HD 2، HD1RT”.

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