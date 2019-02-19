“وزير المالية” يكشف عن حقيقة إنشاء مشروع قانون لتحصيل ضريبة على إعلانات الفيس بوك

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه يجرى تشريعات تقوم بها الوزارة حاليًا، ومنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية، والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار وزير المالية، أن الدولة تسعى للحصول على حقها، ومواكبة التطورات، بالإضافة إلى تعديلات قانون الضريبة على الدخل لرقم 91 لعام 2005.

وأشار معيط، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتم نشره على موقع الوزارة، وموقع مصلحة الضرائب لطرحه للنقاش.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى إلى إرسال نظام ضريبي فعال، يتمتع بالشفافية، ويساعد على دعم الاقتصاد والاستثمار.

ولفت أنه قد تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب، وسيتم اعتماده قريبًا بعد أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمراجعته.

وأشار وزير المالية، أنه يوجد ثلاثة محاور تعمل على كفاءة النظام الضريبي، وهي أن يتم إعادة هندسة الإجراءات والانتهاء فعليًا منها، مواكبة الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب مع التشريعات والإجراءات، وتنفيذها بكفاءة، وميكنة الإجراءات من خلال الشركة العالمية المنفذة لميكنة الإجراءات.