نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي

يتنافس اليوم نادي تشيلسي مع نادي مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز على تذكرة الذهاب للدور ربع النهائي في الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لعام 2018/2019، ويتأهل الفائز للدور القادم مباشرة، ويتسلح تشيلسي بجماهيره الحاضرة في اللقاء حيث عامل الأرض والجمهور له تأثير كبير في مباراة اليوم.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة؛ العاشرة والنصف بتوقيت السعودية؛ السابعة والنصف بتوقيت جرينتش يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد على قناة Bein sports HD 2 بتعليق رؤوف خليف في مباراة قمة منتظرة من قِبل الجماهير العاشقة للفريقين.

نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

وقد قام مدرب مانشستر يونايتد “أولي جونار سولسكيار” باستدعاد لاعب الشباب تشونج للمشاركة في مباراة اليوم، وهو ما يُوضح نيته لمشاركته في مباراة اليوم، وقد حقق مانشستر يونايتد نتائج جيدة منذ توليه قيادة الفريق منذ أشهر.

نتيجة المباراة: