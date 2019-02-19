احدث تردد القنوات الاثيوبية الرياضية المفتوحة على النايل سات قناة EBC و قناة ETV الناقلة مجاناً...

ننشر اليكم تردد القنوات الاثيوبية الرياضية المفتوحة على النايل سات 2019 والتى تعرض الدوريات الاوربية والعالمية وخاصتا دورى ابطال اوروبا ودوري الأمم الأوربية ولعل اهم القنوات الاثيوبية الرياضية المفتوحه بدون تشفير هى تردد قناة EBS، وتردد قناة ETV3 فتابعونا متابعينا الكرام

قناة EBC الإثيوبية الجديد عبر الفضائيات، من أهم وأبرز القنوات الفضائية الأفريقية عبر القمر الصناعي النايل سات، والتي تحرص باستمرار على تلبية احتياجات مشاهديها من عشاق الساحرة المستديرة، بنقل أهم المباريات العالمية والأفريقية عبر شاشتها، لكبار الفرق الرياضية التي يتابعها العالم أجمع، كرة القدم معشوقة الملايين التي يتابعها الغالبية العظمى من شعوب العالم.

مباريات دورى ابطال اوروبا 2019

يبدأ دورى ال16 من دوري ابطال أوروبا خلال شهر فبراير ومارس فى مباراة الذهاب والعودة حيث يتقابل ستة عشر فريق فى 8 مباريات كما يلي:-

مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، 13، 19 و20 فبراير/شباط 2019.