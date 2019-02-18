مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يلا شوت بلس بث مباشر تشيلسي ومانشستر يونايتد كورة لايف رابط...

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

يتم بث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd 1.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الاثنين 18/2/2019 في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.