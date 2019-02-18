إيهاب فهمي يكشف حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

نفى الفنان إيهاب فهمي، شائعة وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والتي انتشرت منذ أيام بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، على اختلافها.

وعبر فهمى عن استيائه من انتشار الشائعة، وقال احنا مش حانوتية لما هنعرف خبر رحيل فنان، هنبلغ مقولناش يبقى مينفعش ناخد كلام من أي حد طالما لم يصدر بيانًا من النقابة فالكلام الذي تردد كذب".

وفي وقت سابق، كرم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس ،الفنانة نادية لطفي في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، وقلدها النجمة الكبرى لوسام القدس، في إطار تكريم عدد من القامات الفنية والأدبية المصرية التي أثرت الساحة العربية وناصرت القضية الفلسطينية. وفق "صدى البلد"