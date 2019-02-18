موعد امتحانات نهاية العام 2019 في مصر

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم المصري، طارق شوقي، أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 4 مايو 2019 على أن تستمر بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائى حتى الخميس 30 مايو 2019، على أن يكون يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 بداية امتحانات نهاية العام.

وفى سياق متصل، نفى الوزير ما انتشر حول نبأ إلغاء إجازة يوم السبت بكافة المدارس، والذي انتشرت بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعن زيادة عدد ساعات اليوم الدرسي.

وأشار إلى أنه لا تغيير فى هذا عن السنوات السابقة وهذا قرار كل مديرية ومحافظة كلا” على حدي ، كما أكد ان عدد ساعات اليوم الدراسى ثابتة فى كل من الأحوال. وفق "نجوم مصرية"