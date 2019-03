طريقة الحصول على Courses أونلاين مجانًا من منصة التعلم Coursera – حصري لنجوم مصرية

تُعد منصة التعلم الإلكتروني Coursera من أفضل المنصات على الإطلاق من حيث الكفاءة و الخبرة و المحتوي المقدم, حيث تقدم coursera العديد من الكورسات Courses و الدورات التدريبية المعتمدة من أشهر الجامعات في العالم. كجامعة Illinois, US San Diego, University Virginia, Arizona University, University of Western Australia, University of London, New York, Hong Kong University, Chicago University, Duke University, Pennsylvania University, Manchester University. و غيرها من الجامعات العالمية.

و عليه فيطمح الكثير من خريجى الجامعات, و الطلبة و كل من يهتم بتعلم مهارة جديدة, أو يرغب في تطوير من مهارات التعلم لديه عن طريق إحدى المنصات المعتمدة و المُعترف بها, و مما لاشك فيه أن منصة Coursera تعد من أشهر منصات التعلمى حيث تقدم أكثر من 3000 كورس باللغة الإنجليزية في مختلف المجالات. فما عليك إلا متابعة المقال لآخره كى يتسنى لك التسجيل في إحدى الكورسات التي تطمح في تطويرها.

طريقة الحصول على Courses أونلاين مجانًا من منصة التعلم Coursera – حصري “نجوم مصرية”

في هذا المقال تجد طريقتى الخاصة, و تجربتى السابقة و ما زالت الحالية مع منصات التعلم الإلكتروني و تحديداً Coursera, و التي أنفرد بعرضها علي “نجوم مصرية”. نتابع طريقة الحصول على كورس Business English for Non-Native Speakers Specialization مجاناً و حصرياً “نجوم مصرية”. كورس ال Business English مقدم من جامعة Hong Kong University of Science And Technology. للبدء في الكورس و التسجيل به. قم بالبحث عن الكورس في خانة البحث search و الذي سأضع رابطه هنا بالاسفل.

اتبع الخطوات التالية في ال Screen Shot و التي تتطلب تقديم طلب أو ما يسمى ب Financial Aid ل coursera للحصول على الكورس و إتاحته لك كاملاً مع الشهادة التكميلية بنهايته. و لكن عليك بإتباع الخطوات التالية و تطبيقها بالترتيب ليتم الموافقة على طلبك, و الذي يأتي بعد مراجعة تستغرق في العادة 15 يوماً.

أولاً: اضغط قم بالبحث عن الكورس الذي ترغب به, و لكن تأكد من إتاحة Financial Aid بجانب عنوان ال course بعدها قم بالضغط عليها كما هو موضح :

Business English for Non-Native Speakers Specialization

ثانيا : قم بإتباع الخطوات التالية كما هو موضح على الترتيب :

ثالثا: قم بمتابعة الخطوات كالتالي :

رابعا:

هنا عليك اختيار أقل مبلغ تتقاضاه و ليكن 50$ أما عن ما يمكن دفعه و تحمله للحصول علي الكورس و ليكن مثلا: 20$. يجب إتباع الخطوات بالترتيب على التوالي للحصول علي الموافقة بإذن الله.

و أخيرا، سوف تستقبل إيميل علي بريدك و من ثم تنتظر لمدة ال 15 يوم كي تتم الموافقة على طلبك.