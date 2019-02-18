تراند اليوم : تحضير الحكاية رقم 22 .. تحضير نص الحكاية رقم 22

يمكنكم الان التعرف على تحضير نص الحكاية رقم 22 للكاتب المصري الشهير نجيب محفوظ، ويبحث طلاب الدراسة الاعدادية في جمهورية مصر العربية عن تحضير النص الحكاية رقم 22 ، ومصدرتها والصور الفنية وأهم الملاحظات على تحضير الحكاية رقم 22 .

الكتاب : مرشدي في اللغة العربية

مكون النصوص القرائية

الحكاية رقم22

أولا: عتبة القراءة

1. ملاحظة مؤشرات النص

أ‌. صاحب النص

-اسمه الكامل : نجيب محفوظ

- تاريخ و مكان ولادته : ولد في القاهرة سنة 1912م

- صفته العلمية : كاتب مصري من كبار الرواء ين العرب.

- من مؤلفاته : زقاق المدن-بداية و نهاية-خان الخليلي- القاهرة الجديدة - عبث الأقدار - ثلاثية القاهرة - السراب - اللص و الكلاب - الطريق - أولاد حارتنا - ثرثرة فوق النيل ....

- حاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1988م.

- توفي عام 2006.



ب. مصدر النص :أخذ النص من مؤلف "حكايات حارتنا" و بالضبط "الحكاية رقم 22".

ج.مجال النص :المجال الاجتماعي.

د -الصورتان

-الصورة1 : تمثل واجهة الغلاف المؤلف الذي اخذ منه النص. و يشير العنوان المطبوع على الصورة إلى مصدر النص و اسم الكتاب،كما تظهر وجوه لها ملامح مختلفة تدل على تعدد شخصيات المؤلف وتنوع وضعياتها.

-الصورة2 : توضح جانبا من الفضاء المكاني الذي شهد أحداث الحكاية رقم 22. و هو حارة من حارات القاهرة بخان الخليلي.

ه -نوعية النصالنص سردي في الشكل حكاية كما أعلن عن ذلك العنوان.

و-العنوانالحكاية رقم 22

-تركيبيا : مركب إسنادي يتكون من اسمين و رقم ترتيبي.

-دلاليا : يحيل إلى أن النص سردي باعتباره حكاية وسيتناول فيه الكاتب حكاية واحدة من حكايات حارته.

ز-بداية النص و نهايته :

-البداية : يشير إلى أن حضور شخصية هاشم زايد في المدرسة و الحارة.

-النهاية : تشير إلى غياب هاشم زايد عن الحارة و انقطاع أخباره دون معرفة وجهة رحيله.

2. بناء الفرضية

بناء على ما سبق من المؤشرات السابقة نتوقع أن يتناول النص السردي حكاية هاشم زايد.

ثانيا: القراءة التوجيهية

1. شرح المفردات

وديع : لطيف

رمته : أكمله

أعيان : أشراف وسادة القوم

وباء : مرض فتاك

المريدين : اتباع

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بخيلة : شحيحة

يجهش : يبكي بغزارة

يضمر : يخفي

2. الفكرة العامة

حكاية هاشم زايد بدءا من طفولته و تمدرسه و مرورا بفتوته و سلطته على قومه و نهاية باختفائه و انقطاع أخباره.

ثالثا القراءة التحليلية

1. معجم بناء شخصية البطل في الحكاية

جسمانيا نفسيا و خلقيا اجتماعيا طويل القامة- مفتول العضلات... وديع-خجول-حسن السلوك-طيب-تلميذ مؤدب-شخصية غريبة-يتعالى-يتكبر-يستثمر قوته في فرض عدوانه-وحش شرس-يتذكرها بحزن عميق-يجهش في البكاء... يفشل في الدراسة-فيتركها-من اكبر أعيان الحارة-جالسا في ملابسه البلدية-يحل بالمكان فيتجنبه الناس كأنه وباء-يزعج الحارة-لم يتزوج رغم ثراءه...

2.عناصر السرد و الوصف

الفضاء المكاني الفضاء الزماني الشخصيات البداية الوسط النهاية مصر-القاهرة-الحارة-الزقاق-البيت-القسم-السجن. فترة الدراسة-فترة الفشل-السلطة بالحارة.. هاشم زايد(انظر معجم الشخصيات)-الأم(أرملة غنية شريكة اكبر عطار في الحارة) شخصية بديلة العطار- ابراهيم توفيق-المخبرون-شيخ الحارة-مدرس- بطولة هاشم. حضور هاشم زايد رفقة زميله السارد في المدرسة. حضور هاشم زايد رفقة زميله السارد في المدرسة. سيرة هاشم في الحارة و علاقته بأهله. -فشل في الدراسة. -تحوله إلى شخصية غريبة. غياب هاشم زايد عن الحارة و انقطاع أخباره في ظروف غامضة .

رابعا:القراءة التركيبية

يسرد الكاتب حكاية هاشم زايد في الحارة خان خليلي هذا الوسط الاجتماعي الذي عاش فيه طفولته و قضى فيه سنوات الدراسة مع أمه بعد أن توفي والده لكنه فشل في دراسته و عاش بين أقرانه إلى أن تولى سلطة أعيان الحارة بفضل مستواه الاجتماعي و شخصية زايد عرفت تحولا جذريا نفسيا أخلاقيا اجتماعيا لم يستنسخه آهل الحارة مما دفعهم إلى معاملته بنفاق بعيدا عن المصداقية و الأخوة لعل هذه الظروف الجديدة هي التي أرغمته على مغادرة حارته و انقطاع أخباره.