وزارة المالية تحسم النزاع بين الضرائب و”أوبر”

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التدخل للتوصل إلى حل واتفاق ينهي النزاع بين مصلحة الضرائب وشركة أوبر، وذلك لتحصيل ضرائب القيمة المضافة بشكل ميسر، طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016.

حيث أفاد “معيط” أن هذا الاتفاق يأتي على خلفية الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدير شركة أوبر مصر، لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة دون تفريط أو إفراط، لمساعدة الدولة على الاستمرار في إقامة المشروعات التنموية.

حيث أشار وزير المالية أنه تم التوصل إلى اتفاق وتحديد طريقة المعاملة لتسديد الضرائب، حيث تنطبق هذه الطريقة على شركة أوبر مصر وغيرها من الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال، للحفاظ على مستحقات الدولة.