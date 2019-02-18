وزارة الزراعة توضح سبب انتشار الجراد في مصر

أوضح الدكتور محمود السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، سبب انتشار الجراد في مصر، مشيرًا أن السبب وراء ذلك هو سقوط أمطار غزيرة على سواحل البحر الأحمر، مما نتج عنه غطاء نباتي كثيف، أدى إلى انتشار الجراد بشكل ملحوظ.

كما أفاد السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع على قناة “تن” الفضائية، صباح اليوم الاثنين الموافق 18 فبراير الجاري، أن إدارة مكافحة الآفات لديها دراية كاملة بكيفية مكافحة الجراد، مشيرًا أنه من المتوقع وصول جراد من السودان، مما نتج عنه تواجد الإدارة على حدود حلايب وشلاتين للتعامل معها.

كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الجراد له أضرار متعددة، حيث يؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية، كما أنه يأكل مقدار وزنه يوميًا، لذلك يتم التعاون والتنسيق مع منظمة الفاو لمعرفة اتجاه الرياح واتجاه سير أسراب الجراد.