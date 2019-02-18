حقيقة فرض زي موحد على المدرسين في مصر

نفى مجلس الوزراء المصري الأنباء المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض زي موحد على المعلمين في المدارس، وتحميل المعلمين نسبة 50% من تكلفته.

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض زي موحد على المعلمين والإداريين بالمدارس الحكومية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف البلبلة بين المعلمين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تصميم وتنفيذ محافظ "الوادي الجديد"، مبادرة داخل نطاق محافظته تتعلق بزي مدرسي للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته.

وناشدت الوزارة الاعلاميين ابضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.