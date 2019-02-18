نظام التابلت في الثانوية العامة وأماكن دفع بوليصة التأمين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف الرئيسي من نظام التابلت في الثانوية العامة هو توفير الفرصة الكاملة والمتساوية لجميع الطلاب والطالبات في كافة المدارس المصرية والذين يتابعون المحتوى الرقمي الذي يتميز بالثراء المعرفي، حيث أن التابلت يوفر المناهج وأساليب الشرح بطرق متعددة معتمدًا على الوسائط واختبارات تدريبية، فضلا عن إتاحة محتوى بنك المعرفة الممتلئ بالمعلومات.

كما قد أكد وزير التربية والتعليم أن الطلاب والطالبات سوف يؤدون الامتحانات على التابلت وذلك لتوفير الجهد والتكاليف المادية أو لا تحتاج العملية الامتحانية إلى عناصر بشرية ويضمن سلامتها من التسريب وحالات الغش وغيرها.

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أماكن دفع بوليصة تأمين التابلت

أعرب مستشار وزير التعليم والتعليم الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تواصلت مع هيئة البريد لتحصيل قيمة بوليصة تأمين التابلت من أولياء الأمور في مكاتبها بمختلف المحافظات من أجل تسهيل العملية عليهم، مؤكداً أن من يستلم تابلت يدفع مبلغ تأميني وليس ثمناً للتابلت سواء كان طالبا أو معلمًا.

وأضاف إن حصول الطلاب على التابلت في جميع محافظات الجمهورية وذلك بعد دفع بوليصة تأمين قيمتها 100 جنيه سنويا كتأمين شامل علي التابلت، من أجل استلام جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز، مشيرًا إلى أن البوليصة التأمينية إجبارية، ورقم التأمين يطلب من الطالب وقت استيفاء أوراق التابلت.

كما قد نفي الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ارتباط تسليم تابلت أولي ثانوي للطلاب بمدى دفع الطالب للمصروفات المدرسية من عدمه.