الصحة تنفي إصابة الطلاب بالحساسية نتيجة تطعيمات الديدان المعوية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ظل ما نشر من أخبار حول عدم صلاحية تطعيمات الديدان المعوية للطلاب المدارس الابتدائية، وأنها غير أمنة وتسبب الحساسية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة هذه الأنباء بشكل قاطع.

كما أكدت على عدم تسبب تطعيمات الديدان المعوية للطلاب في الإصابة بالحساسية أو أي أمراض أخرى، مشددة على سلامة وصلاحية جميع التطعيمات في المدارس ومطابقتها للمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، وأن كل ما يقال بخصوص هذا الأمر مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة الهدف منها إثارة الذعر والخوف بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت وزارة الصحة، أن حملة تطعيمات الديدان المعوية للطلاب بالمدارس الابتدائية، تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في تلك الحملة أو في الحملات الماضية.