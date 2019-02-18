سعر جرام الذهب اليوم في مصر عالميًا الإثنين 18 شباط 2019 بالمحلات الآن Gold Price أسعار الذهب عيار...

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الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم الإثنين 18 فبراير في مصر يرتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، ويتغير سعر الأصفر النفيس بسعر الدولار من وقت للثاني، ونعلم أن سعر الدولار تغير منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في الفترة الأخيرة، وقد ارتفع سعر الدولار بصفة ملحوظة في البنوك، مما أثر على سعر المعدن الأصفر بصفة ملحوظة.

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سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 18 فبراير 2019

سعر الذهب يشهد استقرار مستمر

العيار السعر عيار 24 745.74 جنيه عيار 22 683.85 جنيه عيار 21 652.53 جنيه عيار 18 559.31 جنيه عيار 14 434.77 جنيه عيار 10 310.98 جنيه

سعر جرام الذهب بالدولار الإثنين 18/02/2019

العيار السعر بالدولار جرام الذهب عيار 24 42.57 دولار جرام الذهب عيار 22 39.03 دولار جرام الذهب عيار 21 37.24 دولار جرام الذهب عيار 18 31.92 دولار جرام الذهب عيار 14 24.82 دولار جرام الذهب عيار 10 17.75 دولار