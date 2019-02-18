تراند اليوم : نتائج التمهيدي 2019 __ نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي 2019

نتائج التمهيدي 2019 ،وينتظر الأهالي في كافة أنحاء العراق موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من كافة الاختبارات كما هو مطلوب، وكما هو معروف في كل فصل من الفصول الدراسية، فقد تمّ التصريح من قبل وزير التربية العراقي معالي الوزير السيد محمد إقبال الصيدلي أنّ عملية رفع نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي ما زالت قائمة ولم يتمّ الإنتهاء منها حتّى اللحظة، وفي حال انتهت اللجان المختصّة من ذلك سيتمّ الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارةا لتربية العراقية.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي

كل من له إبن أو إبنة في الصف الثالث المتوسط التمهيدي ينتظر موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، حيثُ أنّ مرحلة رفع نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي قد أوشكت على الانتهاء، ويتمّ الإعلان عنها كما هو متعارف عليه من خلال المواقع الرسمية، وبالذات موقع وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في الرابع من فبراير من العام الجاري، وانتهت في الثاني عشر من ذات الشهر.

روابط نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي في العراق

هذه هي روابط الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي في كافة محافظات العراق، فقد تمّ إطلاق لكل محافظة من المحافظات رابط استعلام خاص بها،وذلك تخفيفًا من الضغط الذي من الممكن أن يتعرض له موقع وزارة التربية العراقية.

ها قد أطلعناكم على حقيقة الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، ووضعنا بين أيديكم روابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، وكل ما صدر عن وزارة التربية العراقية قد أشرنا إليه، حيثُ لم يتمّ حتّى الآن الانتهاء من رفع الدرجات والنتائج الخاصة بالاختبارات النهائية للثالث متوسط التمهيدي في اي من محافظات العراق، ولكنّنا في موقع الجمهور سنكون معكم أولًا بأول، وفي حال تمّ الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي سنضعها بين أيديكم، وستتمكنوا من الحصول عليها من خلال البحث بأسمائكم رباعية.