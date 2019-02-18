أسعار الذهب اليوم الاثنين 18/2/2019 في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 في مستهل الأسبوع بقيمة جنيها واحداً حتى تلك اللحظة، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 646 جنيها وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

في حين بلغ الجرام عيار 18 نحو 553 جنيها وهو متوسط التداول في سوق الذهب في مصر، وسجل الجرام عيار 24 نحو 738 جنيها وهو الأقل تداولاً في مصر بسبب ارتفاع سعره وأيضا يتمتع ببريق ولمعان قوي لا يتناسب مع الذوق المصري.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات إلى 5168 جنيها، وسجل السعر العالمي للأوقية 1324 دولاراً.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر لبعض التفاوت النسبي في سعر الأعيرة المختلفة في محافظات مصر، وهذا التفاوت يكون ما بين خمسون قرشاً أو جنيها.