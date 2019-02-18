خبر شكل صدمة لتيم حسن في ميلاده الـ43

نعى الفنان السوري تيم حسن، الطفلة اللبنانية آلاء دلول، التي اشتهرت بمحاربتها لمرض السرطان أكثر من مرة، وذلك بالتزامن مع احتفال النجم السوري بميلاده الـ43.

وحسب سبوتنيك، شكل الخبر صدمة لتيم حسن، حيث نعى الراحلة آلاء دلول عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء.. تعازي لعائلة دلول جميعا و لوالدة آلاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم.. يارب تشفي كل مريض".

ومن ناحية أخرى، احتفلت أسرة مسلسل "الهيبة… الحصاد"، بعيد ميلاد تيم حسن، اليوم 17 فبراير/شباط الجاري.

وأقيم الاحتفال كذلك للفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها في 21 فبراير.

ويذكر أنه تم عرض الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" بعنوان "العودة"، في موسم رمضان 2018.

وسيعرض مسلسل "الهيبة… الحصاد" في شهر رمضان.